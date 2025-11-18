Más Información
LA PAZ, BCS.- La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) informó este martes la localización del cuerpo sin vida del estadounidense, Mikey Rijavec, creador de contenido especializado en pesca, quien había sido reportado como desaparecido el 12 de noviembre en Bahía Asunción, municipio de Mulegé.
De acuerdo con la PGJE, el cuerpo fue encontrado el domingo 16 de noviembre en una playa de Bahía Tortugas, en el área conocida como Campo Pesquero San Cristóbal. La necropsia estableció que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.
Rijavec, de 41 años y originario de San Francisco, California, había emitido una llamada de auxilio el día de su desaparición, reportando fallas en el motor de su embarcación mientras navegaba solo. Tras el aviso ya no se registró actividad en su teléfono ni en sus cuentas digitales.
La alerta movilizó un amplio operativo aéreo y marítimo, en el que participaron elementos y embarcaciones de la Armada de México, la Guardia Costera de Estados Unidos y pescadores locales. Se sumaron amigos, familiares y conocidos del influencer, incluso con una campaña en redes sociales.
Durante los recorridos fue localizado el skiff del creador de contenido volcado, cerca de su última ubicación conocida.
La PGJE reportó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) señaló que continuará las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.
