LA PAZ, BCS..- Baja California Sur enfrentará una reducción significativa recursos federales en 2026, principalmente en los fondos destinados para infraestructura social municipal, impactando en la capacidad de los ayuntamientos para ejecutar obras en servicios de agua potable, electrificación, drenaje y equipamiento comunitario.

De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, el estado tendrá un recorte de más de 600 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), derivado de los cambios en la fórmula federal que considera niveles de pobreza extrema.

El gobernador de estado, Víctor Castro Cosío, reconoció que este recorte impactará al estado y calificó incluso como un “castigo” que no corresponde –dijo– a la realidad social de la entidad, por lo que adelantó que pedirá se haga una revisión desde la Secretaría de Hacienda.

Y es que explicó que la decisión de disminuir 5.7% este presupuesto lo justificó la Federación con una fórmula para medir pobreza extrema en cada entidad y aunque BCS tiene 10 mil personas viviendo en estas condiciones, no se otorgaron mayores recursos, dado que el índice corresponde al menor del país.

“Nos tocó este recorte pero espero que nos puedan regresar recursos por otra vía. No es parejo ni justo”, expresó.

La secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota, abordada por medios, explicó que este recorte obedece a que BCS para la federación no tiene comunidades indígenas nativas formalmente registradas y este es un criterio que ahora tiene un mayor peso en la asignación de recursos.

No obstante, señaló que la entidad pasó de tener 6 mil personas en extrema pobreza en 2022 a 10 mil, según el INEGI, y esto obedece al flujo migratorio en Los Cabos. Con todo, la entidad se mantiene con uno de los mejores indicadores nacionales en pobreza general. Pero la fórmula para la distribución de recursos toma solo el dato de pobreza extrema.

La funcionaria añadió que este recorte impactará en proyectos municipales de infraestructura social y no en temas de salud, educación ni seguridad.

“Pega en electrificación, agua potable y obras comunitarias”, expresó.

Por su parte, el diputado federal panista, Francisco Pelayo Covarrubias, criticó este recorte a la entidad y refirió que en contraste, había solicitado 750 millones de pesos adicionales y, contrario a ello, se aplicó una reducción que afectará a los cinco municipios del estado.

La senadora por BCS, Susana Zatarain, dijo que la entidad no pide privilegios, sino lo justo, pues los municipios “siguen enfrentando falta de agua, hospitales sin recursos, caminos en mal estado y drenajes colapsados… los recortes llegan en las áreas más urgentes”.

En tanto, el diputado petista, Luis Armando Díaz, manifestó que hubo “ajustes y reacomodos” y que aunque hubo ajustes en el ramo 33, aseguró se tienen incrementos en otros rubros.

“Fue un presupuesto justo y se atienden otras vertientes de inversión para el estado, y ahí se compensa”, afirmó.

