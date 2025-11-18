Más Información

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

San Francisco de Campeche.- El bloqueo de la avenida Siglo XXI derivó en violencia, pues los ciudadanos afectados por esta protesta se con las personas que mantienen retenidas dos unidades del sistema de transporte Ko’ox.

La negativa de los manifestantes de permitir el paso de motociclistas y automovilistas encendió los ánimos de ambas partes, pues señalaron que no pueden llegar a sus trabajos ni realizar sus labores cotidianas.

La protesta se puso más tensa cuando llegaron agentes de la Policía Estatal para resguardar el área e intentar entablar .

Policía Estatal llegó a la zona para resguardar el área e intentar entablar diálogo con los inconformes (18/11/2025). Foto: Especial
Sin embargo, los vecinos insistieron: “De aquí no nos movemos hasta que regresen las rutas de antes y quiten los transbordos”.

Hay que señalar que una pareja que intentó cruzar la barricada terminó agredida en plena .

Asimismo se supo que desde la noche del lunes, los vecinos de Siglo XXI mantenían bloqueada la entrada a la unidad habitacional porque rechazaban las nuevas rutas y trasbordos que impuso el Gobierno del Estado, a través del nuevo sistema de transporte.

