San Francisco de Campeche.- El bloqueo de la avenida Siglo XXI derivó en violencia, pues los ciudadanos afectados por esta protesta se enfrentaron a golpes con las personas que mantienen retenidas dos unidades del sistema de transporte Ko’ox.

La negativa de los manifestantes de permitir el paso de motociclistas y automovilistas encendió los ánimos de ambas partes, pues señalaron que no pueden llegar a sus trabajos ni realizar sus labores cotidianas.

La protesta se puso más tensa cuando llegaron agentes de la Policía Estatal para resguardar el área e intentar entablar diálogo con los inconformes.

Policía Estatal llegó a la zona para resguardar el área e intentar entablar diálogo con los inconformes (18/11/2025). Foto: Especial

Sin embargo, los vecinos insistieron: “De aquí no nos movemos hasta que regresen las rutas de antes y quiten los transbordos”.

Hay que señalar que una pareja que intentó cruzar la barricada terminó agredida en plena vía pública.

Asimismo se supo que desde la noche del lunes, los vecinos de Siglo XXI mantenían bloqueada la entrada a la unidad habitacional porque rechazaban las nuevas rutas y trasbordos que impuso el Gobierno del Estado, a través del nuevo sistema de transporte.

