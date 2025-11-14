El consumo privado en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía mexicana, registró un ligero avance durante septiembre y octubre pasados, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que se publican como estadística experimental, permiten contar con estimaciones preliminares sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Para octubre del presente año, el indicador oportuno estimó que el consumo privado en el mercado interno registró un ligero avance mensual de 0.1%, luego de un crecimiento de 0.1% previsto para septiembre.

El indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Lee también Retrocede la inversión en México durante agosto, mientras crece el consumo privado interno

El comportamiento del consumo en octubre pasado se dio en un contexto donde la inflación anual frenó su tendencia al alza.

Para el noveno mes de 2025, el IOCP previó un crecimiento de 1.3% del consumo privado en el mercado interno, mientras que para el décimo mes estima un incremento de 2.2%.

Mientras que el indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia, el oportuno ofrece una primera estimación apenas dos semanas después de terminado el mes referencia y una segunda estimación, en general más precisa, seis semanas después del cierre del mes de referencia, explicó el Inegi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg