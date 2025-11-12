Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

La economía mexicana tiene mucha fortaleza, expresó la presidenta al asegurar que hay confianza en las instituciones públicas, esto al ser cuestionada sobre el último informe de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ().

El 53.61% de los mexicanos confían en su gobierno e , de acuerdo con la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y El Caribe 2025.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que existe confianza de los inversionistas en nuestro país, además de que también se muestra la fortaleza del peso.

El 53.61% de los mexicanos confían en su gobierno e instituciones públicas, de acuerdo con la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y El Caribe 2025.

"Nuestro país ocupa el primer lugar del listado; también está por encima del promedio de la organización", indicó.

Agregó: "Las y los mexicanos contestaron la más alta confianza con respecto a los otros países en las instituciones que lleva el , además de las instituciones de las fuerzas armadas, la Marina, la defensa, la ", informó.

