La economía mexicana tiene mucha fortaleza, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al asegurar que hay confianza en las instituciones públicas, esto al ser cuestionada sobre el último informe de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El 53.61% de los mexicanos confían en su gobierno e instituciones públicas, de acuerdo con la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y El Caribe 2025.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que existe confianza de los inversionistas en nuestro país, además de que también se muestra la fortaleza del peso.

Lee también Sheinbaum destaca que México será sede de la Cumbre de APEC en 2028; "es muy buena relación hacia el Pacífico", dice

El 53.61% de los mexicanos confían en su gobierno e instituciones públicas, de acuerdo con la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y El Caribe 2025.

"Nuestro país ocupa el primer lugar del listado; también está por encima del promedio de la organización", indicó.

Agregó: "Las y los mexicanos contestaron la más alta confianza con respecto a los otros países en las instituciones que lleva el gobierno de la República, además de las instituciones de las fuerzas armadas, la Marina, la defensa, la Guardia Nacional", informó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr