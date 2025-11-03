La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que México fue elegido por unanimidad como sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el año 2028, decisión adoptada por los líderes de las 21 economías que integran este mecanismo internacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria destacó la relevancia del nombramiento y subrayó que “es muy buena la relación hacia el Pacífico”, al reconocer la importancia estratégica de la región para el comercio, la inversión y el crecimiento económico del país.

Sheinbaum adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrecerá esta semana un informe detallado sobre los acuerdos y conversaciones sostenidas con distintos países durante la reciente cumbre del foro.

"Si quieren, otro día que venga el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que pueda dar a conocer los distintos acuerdos o pláticas que tuvo con los distintos países y también la importancia de la APEC en 2028, en México”, señaló la Presidenta.

La decisión fue aprobada por unanimidad de las 21 economías que integran APEC, entre ellas Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Canadá y Australia, durante la reunión celebrada en Gyeongju, Corea del Sur.

El anuncio fue hecho por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien encabezó la delegación mexicana en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

