La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a "guerra contra el narco de Calderón"

La presidenta de la República, , informó que México fue elegido por unanimidad como sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el año 2028, decisión adoptada por los líderes de las 21 economías que integran este mecanismo internacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria destacó la relevancia del nombramiento y subrayó que “es muy buena la relación hacia el Pacífico”, al reconocer la importancia estratégica de la región para el comercio, la inversión y el crecimiento económico del país.

Sheinbaum adelantó que el secretario de Economía, , ofrecerá esta semana un informe detallado sobre los acuerdos y conversaciones sostenidas con distintos países durante la reciente cumbre del foro.

"Si quieren, otro día que venga el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que pueda dar a conocer los distintos acuerdos o pláticas que tuvo con los distintos países y también la importancia de la APEC en 2028, en México”, señaló la Presidenta.

La decisión fue aprobada por unanimidad de las 21 economías que integran APEC, entre ellas , China, Japón, Corea del Sur, Canadá y Australia, durante la reunión celebrada en Gyeongju, Corea del Sur.

El anuncio fue hecho por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien encabezó la delegación mexicana en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

