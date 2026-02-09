Más Información

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

Suman 5 mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; continúa la búsqueda de los restantes

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Un estudiante resultó herido de bala durante un en una secundaria en Rockville, Maryland, informó la policía del condado de Montgomery.

La policía informó que una persona está detenida en relación con el tiroteo, ocurrido en la , informó la cadena ABC News.

Según la policía, la escuela se encuentra cerrada. Rockville se encuentra a unos 32 kilómetros al norte de Washington, D.C.

La policía acudió al colegio a las 14:15 horas del lunes tras recibir informes de disparos dentro del recinto escolar. Sobre el estudiante herido, la policía solo señaló que se encuentra en estado estable.

Se estableció un centro para que las familias se reúnan en la escuela Robert Frost.

