Más Información

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura

México seguirá enviando ayuda humanitaria a quien lo necesite, afirma canciller de la Fuente; "no hay subordinación", asegura

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tribunal de Chiapas ordena proteger a menor que fue exhibida en TV y Facebook; pide respetar interés superior de la niñez

Tribunal de Chiapas ordena proteger a menor que fue exhibida en TV y Facebook; pide respetar interés superior de la niñez

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Mudanza en el Vaticano: El papa León XIV cambia de residencia; ¿dónde vivirá el líder de la Iglesia católica?

Mudanza en el Vaticano: El papa León XIV cambia de residencia; ¿dónde vivirá el líder de la Iglesia católica?

La Embajada de los Estados Unidos en Haití, ubicada en Puerto Príncipe, emitió este sábado una alerta de seguridad para "informar a los ciudadanos estadounidenses de que se están llevando a cabo operaciones de seguridad" al norte, noreste y sur de la embajada, y afirmó que "se han registrado intensos tiroteos en la zona".

Además, indicó que el personal del gobierno de Estados Unidos ha suspendido todos sus desplazamientos.

Asimismo, informó que la embajada permanece abierta para atender a servicios de emergencia, y pidió a los ciudadanos "evitar la zona" y "seguir las noticias en los medios locales para mantenerse informado".

De momento las autoridades haitianas no han informado al respecto de esta supuesta operación.

Este viernes la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) anunció que al menos 5 mil 915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en este país en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

El informe Binuh detalló además que al menos mil 523 personas murieron y otras 806 resultaron heridas entre octubre y diciembre del año pasado.

El pasado 14 de enero las autoridades haitianas anunciaron que una casa perteneciente al jefe criminal Jimmy Cherisier, alias 'Barbecue', fue destruida por un dron kamikaze durante una operación de la Policía Nacional de Haití en el cuartel general del pandillero, en Delmas 6, en el centro de Puerto Príncipe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte