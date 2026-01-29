Toronto.- Al menos dos personas murieron tras un tiroteo en una comunidad indígena situada en el centro de la provincia de Quebec, en el este del país, informó este jueves la Policía canadiense.

El tiroteo se produjo en Mistissini, una comunidad indígena Cree situada a unos 600 kilómetros al norte de la ciudad de Quebec, el miércoles, según la Sûreté du Québec, la Policía provincial.

Las dos víctimas mortales son dos hombres jóvenes de la comunidad que fueron tiroteados en el interior de un vehículo.

La Sûreté du Québec, la Policía local indígena y el líder de la comunidad, el jefe Michael Petawabano, solicitaron a los habitantes de Mistissini que permanezcan en sus hogares y no salgan al exterior.

En un mensaje en Facebook, Petawabano informó que la comunidad se encontraba en confinamiento con los edificios comunitarios, oficinas y escuelas cerradas hasta nueva orden, "tras un grave tiroteo que ha causado varias muertes".

La orden también supone que "se restringen los desplazamientos de entrada y salida de la comunidad".

"Estamos profundamente consternados por las vidas perdidas y por las familias afectadas por esta tragedia", declaró Petawabano en el mensaje.

"Pedimos a todos los miembros de la comunidad que mantengan la calma, permanezcan en el interior y colaboren plenamente con la policía mientras realiza la investigación. Iremos informando a medida que dispongamos de más datos", añadió.

