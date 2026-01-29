Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

Toronto.- Al menos dos personas murieron tras un tiroteo en una comunidad indígena situada en el centro de la provincia de , en el este del país, informó este jueves la Policía canadiense.

El tiroteo se produjo en Mistissini, una comunidad indígena Cree situada a unos 600 kilómetros al norte de la ciudad de Quebec, el miércoles, según la Sûreté du Québec, la Policía provincial.

Las dos víctimas mortales son dos hombres jóvenes de la comunidad que fueron tiroteados en el interior de un vehículo.

La Sûreté du Québec, la Policía local indígena y el líder de la comunidad, el jefe Michael Petawabano, solicitaron a los habitantes de Mistissini que permanezcan en sus hogares y no salgan al exterior.

En un mensaje en Facebook, Petawabano informó que la comunidad se encontraba en confinamiento con los edificios comunitarios, oficinas y escuelas cerradas hasta nueva orden, "tras un grave tiroteo que ha causado varias muertes".

La orden también supone que "se restringen los desplazamientos de entrada y salida de la comunidad".

"Estamos profundamente consternados por las vidas perdidas y por las familias afectadas por esta tragedia", declaró Petawabano en el mensaje.

"Pedimos a todos los miembros de la comunidad que mantengan la calma, permanezcan en el interior y colaboren plenamente con la policía mientras realiza la investigación. Iremos informando a medida que dispongamos de más datos", añadió.

