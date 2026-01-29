Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

Londres. Un británico de 80 años que ganó 2.4 millones de libras (2.77 millones de euros) en la ha sido condenado a 16 años de por liderar una banda de que “inundó” la región de Mánchester, al noroeste de , con barbitúricos valorados en hasta 288 millones de libras (332 millones de euros).

Según recogen este jueves los medios, John Eric Spiby, su hijo y otros dos individuos formaban parte de una organización de que fabricaba pastillas de etizolam camufladas como diazepam (Valium) y que traficó con ellas entre 2020 y 2022.

Los cuatro comparecieron esta semana ante un tribunal de Bolton, acusados también de poseer y traficar con desde el entorno “rural y tranquilo” del anciano en Wigan, en el condado metropolitano del Gran Mánchester.

“A pesar de haber ganado la lotería, usted continuó llevando una vida delictiva más allá de lo que normalmente habrían sido sus años de jubilación”, le dijo el juez en la , en referencia al premio obtenido en 2010.

El gripo criminal fabricaba pastillas de etizolam camufladas como diazepam. Foto: Archivo
El gripo criminal fabricaba pastillas de etizolam camufladas como diazepam. Foto: Archivo

Durante el juicio, la fiscalía demostró que Spiby compró “maquinaria” valorada en miles de libras y puso a disposición de la banda instalaciones adaptadas para fabricar barbitúricos a “escala industrial” e “inundar” el mercado de esa región del .

La acusación presentó, entre otras pruebas, conversaciones de texto entre los en las que Spiby se jactaba de los enormes beneficios obtenidos: “Elon (Musk) y Jeff (Bezos), andaros con ojo”.

A este respecto, el juez aludió repetidamente durante el proceso a la magnitud de la al describirla como “la mayor producción de de esta naturaleza que la policía ha descubierto jamás”.

De acuerdo con las fuerzas del orden, la banda podría haber distribuido millones de pastillas durante el citado periodo de dos años a un precio de 65 peniques (75 céntimos de euro) cada una, hasta generar entre 56 y 288 millones de libras esterlinas (332 millones de euros).

