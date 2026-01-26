A mano alzada, Morena y sus aliados aprobaron la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las bancadas del PAN y PRI no participaron en la discusión del dictamen; por su parte, el grupo parlamentario de MC votó en abstención, y criticó la falta de competencia y experiencia de Gertz en el servicio exterior.

En tribuna, el senador Luis Donaldo Colosio (MC) dijo que con el sentido de su voto, su bancada busca “poner un alto cuando consideramos algo que no se ajusta a las necesidades del país”.

“No queremos normalizar procesos acelerados… si permitimos que las designaciones se den en la opacidad y sin el escrutinio que merecen, entonces estamos abriendo la puerta a un precedente peligroso. Experiencia no es lo mismo que especialización, una trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático, en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas”, refirió.

En su turno, la diputada Magdalena Núñez Monreal (PT) defendió la trayectoria del exfiscal General de la República, y dijo que cumplió con todos los requisitos solicitados para ocupar el cargo.

“Desde el Partido del Trabajo sostenemos que la política exterior no admite ocurrencias, hoy más que nada, se requieren perfiles que conozcan al Estado, que comprendan las complejidades institucionales y que tengan la capacidad de dialogar con firmeza, sin subordinaciones y sin simulaciones. El ciudadano Alejandro cumple con todos los requisitos constitucionales y legales”, dijo.

El senador Francisco Chiguil (Morena) apoyó la afirmación de la diputada petista, y destacó la trayectoria de Gertz Manero en la administración pública.

“Una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial de servicio público del candidato”, expresó.

