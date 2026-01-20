El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el próximo lunes, la Comisión Permanente aprobará la ratificación de Alejandro Gertz Manero, como embajador en el Reino Unido, el próximo lunes.

Explicó que ayer llegó la solicitud de nombramiento, e inmediatamente fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, y es probable que se reúna pasado mañana para avalar el dictamen.

“Se recibió ayer y se turnó a la comisión, es probable que se reúnan el próximo jueves, no va a haber fast track, se va a cuidar todo el procedimiento ordinario. Ocurrirá el jueves en comisión, la aprobación del nombramiento, y el lunes en la Permanente”, explicó.

Lee también Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Al legislador morenista también se le cuestionó si será obligatorio que Alejandro Gertz Manero comparezca ante la Primera Comisión, el jueves 22 de enero, para explicar su plan de trabajo en la Embajada del Reino Unido.

“La comisión va a determinar, pero la comisión se reunirá el jueves”, respondió Monreal.

Añadió que en la sesión del próximo lunes, comparecerá ante la Comisión Permanente, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

nro/rmlgv