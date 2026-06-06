La Selección Mexicana está cerca de hacer su debut en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica, y nadie quiere perder la oportunidad de demostrar su apoyo al Tri, ni siquiera Javier 'Chicharito' Hernández, quien lució en redes sociales una serie de fotos con el uniforme tricolor.

"Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo, llevaba mucho tiempo sin ponérmela… ¡interesante!", escribió Hernández en Instagram.

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La publicación del máximo goleador de la Selección Mexicana despertó la nostalgia en los aficionados, quienes ya dieron más de 117 mil 'likes' a la publicación.

Otros, comentaron que "sí te da para otro Mundial", o "lo que hubiera sido esta selección contigo chicha".

Para esta Copa del Mundo, los atacantes tricolores serán Raúl Jiménez, quien amenaza con quitarle el mote de máximo goleador, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González y Julián Quiñones.

El último partido oficial que jugó Hernández con la camiseta de la Selección Mexicana fue el 6 de septiembre de 2019. Esa vez, México ganó 3-0 a Estados Unidos y Chicharito anotó el primer gol del juego.

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