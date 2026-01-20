Más Información
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que este martes fueron trasladados a Estados Unidos 37 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
El Gabinete de Seguridad federal implementó un operativo para realizar una tercera entrega de capos al gobierno de los Estados Unidos.
Fuentes federales reportaron que desde la madrugada de este martes se desplegaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina para concentrar a un grupo de capos en el penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para después ser llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca.
Aeronaves del Ejército, Guardia Nacional y de la Marina trasladaron a los capos desde distintos penales del país, señalaron las fuentes consultadas.
Los abogados defensores no han podido ingresar al penal del Altiplano, debido a que se encuentra sitiado por las autoridades.
