Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el municipio de Culiacán, Sinaloa, a Israel Vizcarra Beltrán, alias “El Palillo”, señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una organización dedicada a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con afinidad al Cártel del Sinaloa (CDS), facción “Mayos”.

Las investigaciones refieren que esta estructura tendría presencia y operaciones en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Vizcarra Beltrán cuenta con orden de aprehensión en Guanajuato, también arrestado Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, segundo al mando de las plazas de Quilá y el Dorado de tercer nivel en la estructura

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia terrestre en el área de “Tierra y Libertad Uno” en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidas ambas personas en posesión de un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, así como equipos de comunicación y un vehículo.

Las personas detenidas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

La Semar refrendó su compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en Sinaloa.

