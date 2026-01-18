Más Información

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (, por su nombre en inglés) activó una alerta para localizar a Omar Guillermo Cuen-Lugo, exagente de la Policía Federal de México, que figura en la lista de los más buscados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con la información difundida por la propia agencia a través de su cuenta oficial de X, @ICEgov, Cuen-Lugo, también conocido como “”, es buscado por supervisar cargamentos de cocaína desde México hacia Estados Unidos en favor del Cártel de Sinaloa.

La dependencia estadounidense también lo señala de estar involucrado en delitos como conspiración para distribuir cocaína.

Además, ICE destacó que las últimas ubicaciones conocidas del ex policía federal son Tijuana, México, y Los Ángeles, California,por lo que solicitó a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda ayudar a su captura.

La difusión de la ficha de Cuen-Lugo forma parte de las acciones de las autoridades estadounidenses para combatir las redes transnacionales de narcotráfico, particularmente aquellas ligadas a estructuras criminales como la del Cártel de Sinaloa.

Operaciones de captura contra "El Compa Omar"

En 2014, durante un operativo para capturar a algunos integrantes del Cártel de Sinaloa, en un segundo intento, realizado en Tijuana, las autoridades detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas a "El Mayo" Zambada y al tráfico de drogas.

Entre los arrestados se encontraba un hombre identificado con el alias de “El Compa Omar”, quien, de acuerdo con las investigaciones, se encargaba de organizar y operar el cruce de droga desde Sinaloa hacia Estados Unidos, facilitando las actividades de distintas células de esa organización criminal.

