Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Lisboa. El interceptado el viernes por las autoridades portuguesas en alta mar, a cerca de 230 millas náuticas del archipiélago de Azores, transportaba más de 9 , según estimaciones, lo que podría convertirlo en “la mayor aprehensión de cocaína jamás efectuada” en territorio luso.

Lo confirmó este lunes a EFE el director de la Unidad Nacional de Combate al (UNCTE) de la Policía Judicial (PJ), Artur Vaz, quien explicó que los tripulantes eran un venezolano y tres colombianos, que formarían parte de una “estructura organizada” que planeaba llevar la droga a Europa.

El responsable destacó que esta es la tercera captura de un narcosubmarino en menos de un año por Portugal, y la cuarta en , siendo la primera incautación la de un narcosubmarino en 2019 en España.

Lee también

“Es una tendencia que hemos ido registrando en los últimos años, el uso de estas embarcaciones para el transporte de grandes cantidades de entre América Latina y Europa”, explicó Vaz, quien aseguró que esto crea nuevos desafíos “bastante exigentes” en el combate al narcotráfico.

Aun así, resaltó que las están consiguiendo responder a este nuevo fenómeno, gracias también a la cooperación con otros países.

“Esto no es Portugal a solas. Hacemos esto en articulación y con la colaboración y asociación con las autoridades españolas, con las autoridades estadounidenses, británicas...”, ejemplificó.

Lee también

Pese al éxito de la operación, desarrollada en aguas internacionales, no se logró recuperar una parte de la droga porque la embarcación se hundió por las adversas que se registraron el día de la operación.

En un comunicado junto con la y la Fuerza Aérea portuguesas, la PJ explicó este domingo que se trataba de una embarcación semisumergible proveniente de América Latina que transportaba “varias toneladas de cocaína”, así como cuatro tripulantes.

Esta operación, bautizada como 'Adamastor', fue desarrollada tras una “estrecha” colaboración de la PJ con la británica National Crime Agency (NCA) y, por parte de , con la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Lee también

Las diligencias se desarrollaron en el marco de los trabajados del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.

