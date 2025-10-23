Más Información

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

98 millones de litros de huachicol, asegurados

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

La Ciudad de México amaneció este jueves con una temperatura de 13 grados Celsius y se espera que el termómetro ascienda hasta los 25°C durante el transcurso del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico.

El ambiente será caluroso, con cielo despejado a parcialmente nublado y sin condiciones para lluvias. Los vientos serán de componente norte, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, y algunas rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Para la madrugada del viernes se anticipa un amanecer frío, principalmente en las zonas sur y poniente de la capital, aunque no se prevén precipitaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, el cual emite avisos sobre cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

