Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Tecnología no letal, daños reales; el avance de las armas sónicas en la guerra contemporánea

Tecnología no letal, daños reales; el avance de las armas sónicas en la guerra contemporánea

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Culiacán, Sin.- En una nueva revisión en el, en la que no se presentaron incidentes, se encontraron diversas dosis de drogas, 52 celulares, 18 nuevos cargadores para estos móviles, nueve radios y un monitor para videocámaras de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el Grupo de Operaciones Especiales y custodios, ejecutaron una nueva revisión en varios módulos, en cuyas acciones se localizaron 312 dosis de yerba, con las características de la , con un peso de 210 gramos, 10 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína y tres cigarros de yerba seca.

En el nuevo operativo también se aseguraron 52 celulares y 18 cargadores para estos equipos, nueve radios, siete cargadores para radios, tres módems de banda ancha, un monitor para video vigilancia, una bascula grameras, un reloj inteligente y 8 cuchillos.

Lee también

La nueva revisión se llevó a cabo a solo dos días de que en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán fueron encontrados en una bolsa 18 gramos de una sustancia con las características de la , dos celulares, cuatro cargadores y doce puntas.

Se informó que esta acción fue realizada con respaldo de elementos de una de las Bases de Operaciones del Ejército y la Guardia Nacional quienes resguardaron el perímetro del centro penitenciario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]