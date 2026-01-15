Culiacán. - En forma consecutiva, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa y la Compañía de Revisiones de Penales de la Guardia Nacional realizaron dos esculques en cuatro módulos del centro penitenciario de Culiacán, en donde encontraron diversas dosis de drogas, celulares, entre otros objetos prohibidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en estos dos nuevos esculques se encontró siete bolsas de plástico con un polvo blanco con las características de la cocaína, diez bolsas con yerba verde similar a la marihuana, cuatro pipas hechizas para consumir sustancias psicotrópicas, una maquina selladora y una báscula gramera.

En las revisiones efectuadas en forma consecutiva solo en cuatro módulos se aseguraron cinco celulares, una batería recargable, 27 cargadores para equipos móviles, un cargador para radio, tres chips para celulares, un radio, dos memorias USB, 39 puntas y dos objetos contundentes.

Todo lo asegurado en los módulos del centro penitenciado de Culiacán fueron puestos a disposición del ministerio público para que realice las investigaciones respectivas sobre estos nuevos hallazgos.

En los primeros ocho días de este año, en el centro de reclusión de Culiacán, los mayores hallazgos de artículos prohibidos se centran en 23 teléfonos celulares, 31 cargadores para estos móviles, dos radios y una batería portátil.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que van a continuar con estas revisiones en los centros penitenciarios, en tanto que las autoridades judiciales investigan el origen de todos los hallazgos de artículos ilícitos, incluidas armas, drogas y bebidas alcohólicas.

