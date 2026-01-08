Más Información
Una mujer fue detenida por policías de la Ciudad de México, acusada de intentar ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, con una bolsa de aparente marihuana.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario que vigilaba a quienes visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario detectó a una mujer que actuaba de forma inusual.
Los elementos de seguridad penitenciaria realizaron una revisión a la sospechosa, tras la cual le aseguraron una bolsa con la droga, la cual guardaba entre sus ropas.
La detenida, de 43 años de edad, fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.
