Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Una mujer fue detenida por policías de la Ciudad de México, acusada de intentar ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, con una bolsa de aparente marihuana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario que vigilaba a quienes visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario detectó a una mujer que actuaba de forma inusual.

Los elementos de seguridad penitenciaria realizaron una revisión a la sospechosa, tras la cual le aseguraron una bolsa con la droga, la cual guardaba entre sus ropas.

La detenida, de 43 años de edad, fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

