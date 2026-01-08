Naucalpan, Méx.- Presenta un avance del 53% la construcción del Mexicable Línea 3 que conectará la zona alta de Naucalpan con la Ciudad de México, informaron autoridades de la Secretaría de Movilidad.

Esto tras un recorrido de supervisión que realizó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, luego de su paso por Naucalpan, donde encabezó el banderazo del inicio de las obras para la Rehabilitación Integral de Periférico Norte.

Desde la estación de San Antonio Zomeyucan, donde se albergarán las cabinas de este sistema de transporte, las autoridades estatales detallaron que se montaron el 50 por ciento de los postes de línea, con lo que se puede observar que el proyecto empieza a emerger.

Mexicable Línea 3 avanza 53% en Naucalpan; conectará la zona alta con la CDMX. Foto: Especial

Se estima que este teleférico movilice a 45 mil usuarios en su etapa de apertura y la cifra ascienda a 70 mil conforme avance su operación.

De acuerdo al proyecto, el Mexicable Línea 3 contará con 10 estaciones, desde el Mexipuerto Toreo hasta la colonia Izcalli Chamapa.

El sistema dispondrá de 278 cabinas con capacidad para 10 personas cada una; viajará a una velocidad promedio de seis kilómetros por hora.

En este recorrido, la Gobernadora aprovechó para agradecer a los trabajadores por el avance en la construcción.

“Hay buen avance de obra y el proyecto ya se puede ver, va ayudar a mucha gente y se va a dignificar la movilidad”, comentó.

En el lugar estuvo presente Isaac Montoya Márquez, presidente de Naucalpan, quien reconoció la labor del Gobierno del Estado de México en este proyecto para los habitantes de la zona alta del municipio.

Se prevé que sea a finales de este 2026 cuando el Mexicable Línea 3 comience a operar.

