Naucalpan, Méx.— El gobierno municipal anunció el lanzamiento del Proyecto Códice, iniciativa que aprovechará espacios de la Línea 3 del Mexicable para habilitar corredores urbanos, áreas verdes y zonas de uso público alrededor de las futuras estaciones.

Las medidas forman parte del Plan Estratégico Naucalpan 2077 y busca generar espacios comunitarios y de convivencia social.

Como parte del Códice se construirán 10 centros comunitarios con perspectiva de género y diversidad. En ellos se ofrecerán programas de formación ciudadana, educación digital, emprendimiento, deporte, sustentabilidad, así como servicios de salud física y mental.

El presidente municipal Isaac Montoya explicó que la integración con el Mexicable permitirá consolidar polos de desarrollo económico y espacios de interacción social en cada estación. Con el proyecto se pretende dignificar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Códice es un ejemplo concreto de cómo transformamos la ciudad para que las personas tengan espacios que impulsen su desarrollo y bienestar”, afirmó.

De acuerdo con el alcalde, esta obra de transporte que conectará la zona alta del municipio con la Ciudad de México, actualmente registra un avance de 52%.

La construcción del sistema inició a mediados de 2024 y se prevé que entre en operaciones a finales de 2026, según lo previsto por la Secretaría de Movilidad (Semov). Contará con 10 estaciones, desde el Mexipuerto hasta la colonia Izcalli Chamapa, y transportará hasta 70 mil pasajeros diarios.

El sistema dispondrá de 278 cabinas con capacidad para 10 personas cada una, a una velocidad promedio de seis kilómetros por hora.

Según la Semov, el trayecto completo durará 30 minutos, lo que reducirá a la mitad los tiempos de traslado en esta zona del municipio.

Con la ejecución de Códice y la operación de la Línea 3 del Mexicable, el gobierno municipal prevé fortalecer la conectividad, promover la actividad económica local y ofrecer espacios de convivencia segura y moderna.

Los 10 centros comunitarios estarán distribuidos estratégicamente en las estaciones y serán un punto de encuentro para educación, cultura y deporte, apuntó Montoya.

La obra representa una apuesta por urbanizar de forma integral las zonas aledañas al transporte público, para crear corredores urbanos con impacto social y económico.