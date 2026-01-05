Naucalpan, Méx.— El gobierno de Naucalpan prevé incorporar en 2026 a 209 nuevos elementos a la Guardia Municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y ampliar la capacidad operativa de la corporación, informó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

Del total de nuevos elementos, más de 100 corresponden a cadetes que actualmente concluyen su formación en la academia, quienes se integrarán a la fuerza municipal una vez que acrediten los procesos de evaluación y certificación correspondientes.

De acuerdo con los últimos datos del ayuntamiento, Naucalpan cuenta con un promedio de mil 900 policías; sin embargo, durante 2025, cuando se conformó la Guardia Municipal, fueron dados de baja 170 elementos por diversas irregularidades, entre ellas, actos de corrupción, abuso de autoridad y el incumplimiento de los exámenes de control de confianza que se aplica a los elementos.

Isaac Montoya Márquez precisó durante una conferencia de prensa en septiembre pasado, que 50 de los policías separados de sus cargos estaban vinculados con prácticas ilícitas que afectaron directamente a la ciudadanía, mientras que el resto no acreditó las evaluaciones necesarias para su permanencia en la corporación.

Los casos en los que se acreditaron actos ilícitos fueron notificados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que inició las investigaciones correspondientes.

El alcalde sostuvo que la depuración policial se realiza de manera paralela al fortalecimiento operativo y a los resultados de la estrategia de seguridad aplicada en el municipio.

Esta estrategia en seguridad, sumada a los operativos interinstitucionales, dio como resultado un decremento en la incidencia delictiva durante este 2025.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre el 3 de noviembre y el 13 de diciembre los homicidios dolosos redujeron 73.6%, al comparar cifras de 2024 y 2025.

En el mismo periodo, el robo de vehículos presentó una reducción de 70%, al pasar de 380 eventos en 2024 a 114 en 2025. A nivel anual, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito bajó 45.49%, lo que representa mil 117 robos menos en el municipio.

También se reportaron disminuciones en otros delitos de alto impacto como el robo a comercio, la extorsión y el robo a casa habitación.