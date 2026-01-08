Más Información

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tepotzotlán, Mex.- Tras un presunto intento de asalto, un tráiler chocó contra la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ubicada en .

De acuerdo a reportes, el conductor de la unidad de carga fue despojado de la misma por hombres armados, quienes emprendieron la huida.

Sin embargo, al ver la presencia de elementos de la Guardia Nacional, intentaron acelerar el paso y al llegar a la caseta, con dirección a la Ciudad de México, chocaron.

El siniestro sucedió alrededor de las 6:00 de la mañana en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, donde se registra reducción de carriles.

En el lugar ya se encuentran unidades tipo grúa para retirar el tráiler que se impactó contra una de las cabinas. No hay reporte de personas lesionadas.

LL

