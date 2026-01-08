Tepotzotlán, Mex.- Tras un presunto intento de asalto, un tráiler chocó contra la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ubicada en Tepotzotlán.

De acuerdo a reportes, el conductor de la unidad de carga fue despojado de la misma por hombres armados, quienes emprendieron la huida.

Sin embargo, al ver la presencia de elementos de la Guardia Nacional, intentaron acelerar el paso y al llegar a la caseta, con dirección a la Ciudad de México, chocaron.

El siniestro sucedió alrededor de las 6:00 de la mañana en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, donde se registra reducción de carriles.

En el lugar ya se encuentran unidades tipo grúa para retirar el tráiler que se impactó contra una de las cabinas. No hay reporte de personas lesionadas.

