La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que cada locatario del Mercado de Sonora que haya cambiado de giro tras la prohibición para la venta de animales en este centro de abasto, recibirá un apoyo emergente de 50 mil pesos por parte del Gobierno de la CDMX.

“Tenemos que reconocer a los mercados que hacen un esfuerzo por respetar la ley, y los locatarios prácticamente ya la mayoría tienen su nueva cédula, quiero comprometerme con ustedes, primero vamos a hacer una acción emergente para apoyarlos. Esto significa que ustedes van a recibir de parte del Gobierno un apoyo económico para su cambio de giro”, dijo.

Señaló que además de estos apoyos directos, los locatarios tendrán oportunidad de solicitar un crédito de entre 50 a 100 mil pesos; a quienes pidan créditos de 50 mil pesos no se les cobrarán interés, y en el caso de quienes pidan de 100 mil pesos, se aplicará un interés mínimo del 3%.

Destacó que de esta manera se busca apoyar a los locatarios para que puedan fortalecer sus propios negocios.

Adicionalmente, Brugada Molina resaltó que se abrirá un registro para otorgar apoyos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) a los locatarios que así lo requieran.

Ante locatarios de este mercado, la mandataria resaltó que se calcula que diariamente unas 15 mil personas visitan este mercado, y los fines de semana se triplica, por lo que se comprometió a destinar los recursos necesarios para que este mercado “se levante, se mejore”, también de cara a la Copa del Mundo para que sea un punto de encuentro para turistas.

Por su parte, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra dio a conocer que fueron 84 locatarios que se dedicaban a la venta de animales en el Mercado de Sonora, quienes cambiaron el giro de sus negocios a partir de la prohibición.

Asimismo, adelantó que su administración invertirá 10 millones de pesos para remodelar este importante mercado capitalino, con obras como el cambio de pintura de la fachada.

