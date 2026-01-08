Más Información
La mañana de este jueves un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina señalado de haber asesinado a dos perros y de quitarle la piel a uno de ellos, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
El sujeto fue visto en el camellón de avenida Insurgentes, al cruce con Fortuna, en la colonia Magdalena de las Salinas, cuando cortaba al animalito.
Elementos de la SSC que tuvieron conocimiento del hecho se movilizaron y capturaron al sujeto.
El cuerpo del perrito permanece bajo resguardo de policías en la zona.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que el sujeto de 26 años de edad fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que se defina su situacion.
Personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió al lugar para apoyar al personal ministerial en el retiro de los perritos.
