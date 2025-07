Inglaterra se corona como bicampeona de la Eurocopa Femenina; derrota a España en penales

Inglaterra levantó su segunda Eurocopa consecutiva al batir a España en los penales (1-1 tras prórroga, 3-1), este domingo en una final disputada en Basilea que la Roja no supo matar ante unas Leonas que demostraron de nuevo ser las reinas del suspense.

Ante 34.200 espectadores en el St. Jakob-Park, Mariona Caldentey había abierto el marcador de cabeza para las españolas en el minuto 25 y Alessia Russo igualó, también con la testa, en el 57.

No hubo goles en la siguiente hora de juego y la 14ª Eurocopa se definió en los penales con Inglaterra imponiéndose gracias a las dos paradas de Hannah Hampton y a un último lanzamiento marcado por su talismán Chloe Kelly.

Durante la primera media hora el duelo consistió en un intercambio de golpes del máximo nivel. Inglaterra lucía sus cualidades de "híbrido", como la definió Alexia Putellas esta semana, capaz de abrirse y cerrarse como un acordeón, peligrosa en los dos formatos.

Russo (4) y Lauren Hemp (19) tuvieron las primeras balas ante una Roja que tardó en ajustar su juego.

Por el lado español, Olga Carmona y Esther González habían logrado comunicarse pero la delantera no estuvo fina (9 y 11). Tampoco Mariona cuadró su tiro desde la frontal tras combinar con Alexia (21).

A la segunda no falló. En una jugada que maduraron en la derecha Athenea y Aitana, Ona Batlle consiguió pisar la línea de fondo para poner un centro perfecto a la cabeza de la número 8, certera.

El gol reforzó la propuesta española y bajó los humos de Inglaterra, que además perdió antes del descanso a Lauren James (41), con molestias en un tobillo desde las semifinales, sustituida por Chloe Kelly.

La número 18, héroe de la final ganada en 2022 ante Alemania y clave en cuartos y semifinales, fue recibida como la mesías por una afición inglesa mayoritaria en el St. Jakob-Park y que ya había empezado a desinflarse.

Tras el descanso España tuvo la sentencia. Pero Aitana (50), Mariona (52) y Alexia (55) no completaron buenas secuencias ofensivas.

No se puede dejar sin rematar a una campeona e Inglaterra surgió de la nada para igualar: como no, Kelly sirvió desde la izquierda y Russo, que no había marcado en el torneo, cabeceó para abrir su cuenta en el mejor momento.

El duelo entró en tierra de nadie. Con los nervios lastrando a las futbolistas, Kelly seguía a lo suyo, un cuchillo en la izquierda a punto de batir a Cata Coll (69).

Menos dominadora tras el empate, la Roja respondió con un potentísimo disparo de Claudia Pina (74), que acababa de entrar por una desconocida Alexia Putellas.

Un día después de cumplir 19 años Vicky López apareció en la recta final para agitar el ataque español. Suyo fue el último disparo antes de la prórroga.

Sin sentir la presión, la prodigio del Barça se echó el equipo a las espaldas para poner contra la pared a Inglaterra, que disputaba su tercera prórroga consecutiva, incapaz de crear una sola ocasión más.

Pina siguió sin cuadrar sus cañones (100 y 105) ante unas Leonas sin fuelle, entregadas a jugarse el torneo a los penales para ganarlo.

