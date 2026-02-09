Caracas. El ministro del Interior de Venezuela criticó este lunes la “estupidez” de dirigentes opositores que hicieron activismo político tras ser excarcelados, como Juan Pablo Guanipa, detenido horas después de salir de prisión el domingo.

“Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”, dijo Diosdado Cabello en una rueda de prensa en referencia a Guanipa, estrecho aliado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado tras pedir elecciones durante su breve excarcelación.

“No había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad”, agregó Cabello.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que el gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896, tras el rearresto de Guanipa.

El partido Primero Justicia convocó a una protesta en Maracaibo para exigir la libertad de Guanipa.

Guanipa había sido excarcelado la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

Además, el exdiputado compartió en X memes en alusión a su libertad con frases como “la libertad viene en camino, marditos” y “i'm back marditos”, con una imagen en la que aparece él como Terminator.

Este lunes, la Fiscalía informó, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar “la medida cautelar (excarcelación) acordada” a Guanipa por, supuestamente, “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones” impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase “a un régimen de detención domiciliaria”.

Entretanto, el abogado de Guanipa, Joel García, reiteró que el tribunal solo estableció la presentación cada 30 días ante la corte y la prohibición de salida del país.

“La Fiscalía habla de 'incumplimiento', pero la boleta de excarcelación exige presentarse cada 30 días. Si Guanipa salió ayer, es materialmente imposible incumplir una obligación cuyo plazo ni siquiera ha comenzado”, argumentó en X.

Arrestos domiciliarios

El exdiputado Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país caribeño, según informó su partido Voluntad Popular (VP), que compartió en X un video del político reencontrándose con su familia.

Superlano publicó en la misma red social un mensaje en el que pide seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados en “las próximas horas”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, indicó que el exdiputado tiene ahora una medida de arresto domiciliario, por lo que exigió su libertad plena.

Igualmente, Perkins Rocha, asesor jurídico de la PUD, fue excarcelado el domingo con “medidas cautelares muy estrictas”, según informó su esposa, María Constanza Cipriani.

La PUD indicó a EFE que Rocha también tiene una medida de arresto domiciliario y Cipriani compartió en X una fotografía del abogado en el que se le ve una tobillera electrónica.

Ley de amnistía en proceso

El viernes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que el proyecto de ley de amnistía, propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, será aprobado esta semana.

Además, anunció ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede de un comando de la Policía Nacional Bolivariana, la liberación de “todos” los presos políticos el mismo día que se apruebe el texto legislativo.

Por su parte, Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), pidió este lunes evitar señales contradictoras en el proceso de amnistía.

El Parlamento, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera discusión el proyecto de ley de amnistía que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 687 presos políticos.