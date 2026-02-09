Más Información

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Caracas. El ministro del Interior de criticó este lunes la “estupidez” de dirigentes opositores que hicieron activismo político tras ser excarcelados, como , detenido horas después de salir de prisión el domingo.

“Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”, dijo en una rueda de prensa en referencia a Guanipa, estrecho aliado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado tras pedir elecciones durante su breve excarcelación.

“No había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad”, agregó Cabello.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que el gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896, tras el rearresto de Guanipa.

El partido Primero Justicia convocó a una protesta en para exigir la libertad de Guanipa.

Guanipa había sido excarcelado la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora . Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

Además, el exdiputado compartió en X memes en alusión a su libertad con frases como “la viene en camino, marditos” y “i'm back marditos”, con una imagen en la que aparece él como Terminator.

Este lunes, la Fiscalía informó, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar “la medida cautelar (excarcelación) acordada” a Guanipa por, supuestamente, “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones” impuestas por las .

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase “a un régimen de detención domiciliaria”.

Entretanto, el abogado de Guanipa, Joel García, reiteró que el tribunal solo estableció la presentación cada 30 días ante la corte y la prohibición de salida del país.

“La Fiscalía habla de 'incumplimiento', pero la boleta de exige presentarse cada 30 días. Si Guanipa salió ayer, es materialmente imposible incumplir una obligación cuyo plazo ni siquiera ha comenzado”, argumentó en X.

Arrestos domiciliarios

El exdiputado Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país caribeño, según informó su partido Voluntad Popular (VP), que compartió en X un video del político reencontrándose con su familia.

Superlano publicó en la misma red social un mensaje en el que pide seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados en “las próximas horas”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, indicó que el exdiputado tiene ahora una medida de arresto domiciliario, por lo que exigió su libertad plena.

Igualmente, Perkins Rocha, asesor jurídico de la PUD, fue excarcelado el domingo con “medidas cautelares muy estrictas”, según informó su esposa, María Constanza Cipriani.

La PUD indicó a EFE que Rocha también tiene una medida de arresto domiciliario y Cipriani compartió en X una fotografía del abogado en el que se le ve una tobillera electrónica.

Ley de amnistía en proceso

El viernes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que el proyecto de ley de amnistía, propuesto por la presidenta encargada, , será aprobado esta semana.

Además, anunció ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede de un comando de la Policía Nacional Bolivariana, la liberación de “todos” los presos políticos el mismo día que se apruebe el texto legislativo.

Por su parte, Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), pidió este lunes evitar señales contradictoras en el proceso de amnistía.

El Parlamento, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera discusión el proyecto de que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 687 .

