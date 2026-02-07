Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Detienen a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de peculado agravado

Centrobús deberá convivir con 13 rutas de transporte de la CDMX

Familiares de presos políticos en calificaron como "show" la visita del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a una cárcel en Caracas, donde prometió la liberación de "todos" los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

"En el momento en que llegó Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (diputado), yo no me encontraba acá (...). Ellos no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático", afirmó a EFE Evelis Cano, de 49 años, madre del preso Jack Tantak.

Cano reprochó que Rodríguez no ingresara al recinto carcelario conocido como Zona 7, en Caracas, "a ver cómo estaban los presos políticos" y "escuchar testimonios de sus propias bocas", que era, a su juicio, "lo que él tenía que hacer".

"Él no nos dijo nada nuevo; él no vino a hacer nada nuevo. Él lo que tenía que haber hecho no lo hizo y perdió la oportunidad de haberse reivindicado con Venezuela", sentenció Cano.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y su hermana, Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela. Foto: EFE
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y su hermana, Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela. Foto: EFE

El viernes, Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley de amnistía ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.

La Asamblea o Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Arreaza al presentar el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687.

La legislación fue propuesta la semana pasada por la presidenta encargada en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

