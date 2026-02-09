Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Sin consenso, la reforma es riesgo para la democracia, dicen expertos

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

CDMX, sin nuevos partidos políticos

La fiscalía de Venezuela anunció que revocó la excarcelación del político venezolano de oposición , después de haber sido liberado horas antes.

A través de un comunicado, el ministerio público de Venezuela agregó que pidió a un tribunal revocar dicha liberación a causa de que, presuntamente, se verificó el incumplimiento de condiciones impuestas por las autoridades.

Agregó que Guanipa estará en detención domiciliaria.

Antes de este anuncio, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, había denunciado que "hombres fuertemente armados" se habían llevado al opositor, el cual estaba detenido desde mayo de 2025.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, había añadido que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

Tras su excarcelación, encabezó, a lado de otros activistas políticos, una caravana de motocicletas y automóviles, las cuales se dirigieron a difernetes cárceles con el fin de apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.

