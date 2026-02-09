La fiscalía de Venezuela anunció que revocó la excarcelación del político venezolano de oposición Juan Pablo Guanipa, después de haber sido liberado horas antes.

A través de un comunicado, el ministerio público de Venezuela agregó que pidió a un tribunal revocar dicha liberación a causa de que, presuntamente, se verificó el incumplimiento de condiciones impuestas por las autoridades.

Agregó que Guanipa estará en detención domiciliaria.

Antes de este anuncio, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, había denunciado que "hombres fuertemente armados" se habían llevado al opositor, el cual estaba detenido desde mayo de 2025.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, había añadido que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

Tras su excarcelación, encabezó, a lado de otros activistas políticos, una caravana de motocicletas y automóviles, las cuales se dirigieron a difernetes cárceles con el fin de apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.

