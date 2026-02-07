Más Información

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Atlas vs Pumas: Horario y canales para ver el partido EN VIVO; hoy, sábado 7 de febrero

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Incendio consume 184 vehículos en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala; investigan las causas

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Paramédicos de Seyé, Yucatán, usan caja de pizza como férula; ambulancia municipal no cuenta con equipo básico

Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, y el colombiano Álvaro Uribe, demandaron este sábado que todos los presos políticos en sean liberados y la "derogación de las leyes represoras".

"32 exjefes de Estado del Grupo IDEA -Iniciativa Democrática de España y las Américas-, demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras dictadas en Venezuela", informó la asociación en redes sociales.

Los exlíderes iberoamericanos compartieron un comunicado firmado por todos ellos en el que indicaron que "la libertad plena y el cierre de los juicios arbitrarios" a los que los presos se vieron sometidos "se encuentran pendientes", y que mientras no se deroguen las leyes "represoras" que les llevó a prisión todavía pueden ser vulnerables ante la Justicia.

Además, advirtieron que un proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en la Asamblea Nacional venezolana por "diputados del régimen represor" amenaza con discriminar a las víctimas a las que se otorgará el beneficio.

La declaración coincide con un recuento compartido este sábado por la mayor coalición opositora venezolana del número de presos políticos que han sido liberados desde la captura del presidente, , el 3 de enero en una intervención militar estadounidense en Venezuela.

Según registros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el pasado 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la liberación de "un número importante" de personas.

Sin embargo, el Gobierno encargado cifra las excarcelaciones en 895 desde diciembre de 2025, pero no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

La Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el Ejecutivo niega que haya arrestados por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

cc/bmc

