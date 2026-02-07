Nicolás Maduro y Cilia Flores "están serenos por su fe en Dios", afirma su hijo; revela que habló con sus padres presos en EU

En un reciente encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del expresidente Nicolás Maduro, ofreció detalles íntimos sobre la postura espiritual de su padre y la primera dama, Cilia Flores, ante los desafíos políticos del país.

Durante su intervención en el Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, Maduro Guerra subrayó que la estabilidad emocional de la pareja emana de una profunda convicción religiosa. Según el parlamentario, tanto Maduro como Flores se mantienen "serenos" gracias a su fe inquebrantable en un plan divino.

Uno de los puntos más llamativos de su discurso fue la revelación sobre el interés del exjefe del régimen venezolano de hablar sobre Dios. Maduro Guerra afirmó que su padre se ha convertido en un "experto en el Antiguo Testamento", conocimiento que habría profundizado tras leer "una Biblia que le fue entregada y ha leído muchísimo".

"Ellos están serenos por su fe en Dios. Dios tiene un propósito para ellos, por eso los mantuvo con vida porque lo que pasó era para que los dejara sin vida", afirmó el diputado.

Maduro y Cilia en su traslado a la Corte. Foto: EFE

Nicolás Maduro prepara "algo muy bonito", anuncia su hijo

El discurso, cargado de simbolismo emocional, concluyó de manera optimista sobre el futuro de la pareja, hoy detenida en Estados Unidos. Aunque no ofreció detalles concretos, el hijo de Nicolás Maduro aseguró que su padre prepara "algo muy bonito" para realizar junto a Flores.

El pasado 3 de febrero, el mismo hijo del exjefe del régimen venezolano compartió un extenso mensaje. Allí se refirió al impacto emocional que ha significado la ausencia de su padre desde su detención, ocurrida el pasado 3 de enero tras un ataque militar estadounidense en Caracas y otros estados cercanos.

“Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría”, escribió el parlamentario, quien reconoció que el periodo transcurrido ha sido “muy duro”, aunque afirmó que también ha servido para reafirmar convicciones dentro del movimiento oficialista.

El diputado sostuvo que, pese a la tristeza, percibe un sentimiento de preparación y fortaleza en quienes se identifican con el proyecto político encabezado por su padre.

En su mensaje, aseguró que el chavismo se mantiene “con la patria y el pueblo unidos y firmes”, y expresó confianza en un eventual reencuentro familiar y político. “Cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino de Bolívar y Chávez”, señaló.

