Más Información

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Nicolás Maduro y Cilia Flores "están serenos por su fe en Dios", afirma su hijo; revela que habló con sus padres presos en EU

Nicolás Maduro y Cilia Flores "están serenos por su fe en Dios", afirma su hijo; revela que habló con sus padres presos en EU

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

En un reciente encuentro del (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del expresidente , ofreció detalles íntimos sobre la postura espiritual de su padre y la primera dama, Cilia Flores, ante los desafíos políticos del país.

Durante su intervención en el Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, Maduro Guerra subrayó que la estabilidad emocional de la pareja emana de una profunda convicción religiosa. Según el parlamentario, tanto Maduro como Flores se mantienen "serenos" gracias a su fe inquebrantable en un plan divino.

Uno de los puntos más llamativos de su discurso fue la revelación sobre el interés del exjefe del régimen venezolano de hablar sobre Dios. Maduro Guerra afirmó que su padre se ha convertido en un "experto en el Antiguo Testamento", conocimiento que habría profundizado tras leer "una Biblia que le fue entregada y ha leído muchísimo".

Lee también

"Ellos están serenos por su fe en Dios. Dios tiene un propósito para ellos, por eso los mantuvo con vida porque lo que pasó era para que los dejara sin vida", afirmó el diputado.

Maduro y Cilia en su traslado a la Corte. Foto: EFE
Maduro y Cilia en su traslado a la Corte. Foto: EFE

Nicolás Maduro prepara "algo muy bonito", anuncia su hijo

El discurso, cargado de simbolismo emocional, concluyó de manera optimista sobre el futuro de la pareja, hoy detenida en Estados Unidos. Aunque no ofreció detalles concretos, el hijo de Nicolás Maduro aseguró que su padre prepara "algo muy bonito" para realizar junto a Flores.

Lee también

El pasado 3 de febrero, el mismo hijo del exjefe del régimen venezolano compartió un extenso mensaje. Allí se refirió al impacto emocional que ha significado la ausencia de su padre desde su detención, ocurrida el pasado 3 de enero tras un ataque militar estadounidense en Caracas y otros estados cercanos.

“Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría”, escribió el parlamentario, quien reconoció que el periodo transcurrido ha sido “muy duro”, aunque afirmó que también ha servido para reafirmar convicciones dentro del movimiento oficialista.

Lee también

El diputado sostuvo que, pese a la tristeza, percibe un sentimiento de preparación y fortaleza en quienes se identifican con el proyecto político encabezado por su padre.

En su mensaje, aseguró que el chavismo se mantiene “con la patria y el pueblo unidos y firmes”, y expresó confianza en un eventual reencuentro familiar y político. “Cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino de Bolívar y Chávez”, señaló.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos