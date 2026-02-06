Más Información

El gobierno de anunció este viernes un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación, para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos y "garantizar la vitalidad" del país.

Las políticas de presión de la administración de "nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo", dijo el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en un programa de la televisión cubana.

Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, destacó que las medidas anunciadas fueron aprobadas este viernes en una reunión del Consejo de Ministros y que buscan "proteger y asegurar los servicios básicos a la población".

Entre las medidas, que entrarán en vigor el lunes, están la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

En materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial.

"Tenemos dos frentes: la producción de alimentos y la producción de electricidad", añadió Pérez-Oliva Fraga, tras subrayar que también persiguen "la protección de las actividades fundamentales que generan divisas".

En el programa de televisión también participaron los ministros de Educación, Educación Superior, Trabajo y Transporte.

Pérez-Oliva Fraga destacó que "el combustible (existente) se destina a la protección de los servicios esenciales de la población y a las actividades económicas imprescindibles".

Cuba, bajo embargo económico de desde hace más de seis décadas, está sumida en una grave crisis económica, la peor desde la implosión del bloque soviético en 1991.

En una comparecencia en cadena de radio y televisión el jueves, el presidente había anunciado que su gobierno tenía un plan "para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible", causado por la política de "máxima presión" de Trump contra la isla.

"Sé que vamos a vivir tiempos difíciles", añadió Díaz-Canel.

