autorizó a las mujeres obtener un permiso para conducir motocicleta, informaron este miércoles los medios locales, poniendo fin a años de ambigüedad legal.

Antes la ley no lo prohibía explícitamente, pero en la práctica las autoridades se negaban a emitir licencias.

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, firmó una resolución destinada a aclarar el código de tráfico, que fue aprobada por el gobierno a finales de enero, informó la agencia de noticias.

La resolución obliga a la policía de tráfico a "proporcionar formación práctica a las solicitantes, organizar un examen bajo la supervisión directa de la policía y emitir licencias de conducir de motocicleta a las mujeres", dijo Ilna.

Mujeres iraníes, algunas sin usar el velo islámico obligatorio, caminan por el centro de Teherán, Irán, el sábado 9 de septiembre de 2023. Foto. AP
Mujeres iraníes, algunas sin usar el velo islámico obligatorio, caminan por el centro de Teherán, Irán, el sábado 9 de septiembre de 2023. Foto. AP

Autorización llega tras protestas antigubernamentales

La medida llega después de una ola de manifestaciones antigubernamentales cuya represión por parte de las autoridades se ha saldado con miles de muertos.

Teherán reconoce más de 3 mil víctimas mortales pero insiste en que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes.

Las oenegés lo niegan: calculan que fueron muchos más, quizás decenas de miles, y casi todos manifestantes abatidos por la policía.

Para Saina, una empleada de 33 años de una agencia de publicidad que conduce una motocicleta desde hace seis meses, el cambio llega "demasiado tarde".

"No creo que este sea el principal problema en nuestra sociedad", declaró a la AFP, refiriéndose a las recientes protestas y los desafíos económicos.

Restricciones para las mujeres en Irán

Desde la revolución islámica en 1979, las mujeres se han visto sometidas a restricciones sociales.

Deben cubrirse el cabello con un pañuelo en público y llevar ropa modesta y holgada, pero en los últimos años muchas han desafiado esas reglas, y el número de mujeres en motocicletas ha aumentado durante los últimos meses.

Esta tendencia se aceleró después de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini en 2022, una joven arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta. Su muerte provocó protestas en todo Irán.

