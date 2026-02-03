Más Información
Este martes, la Embajada de Estados Unidos en Cuba lanzó una alerta de seguridad a sus ciudadanos que se encuentran en la isla al informar inestabilidad en la red eléctrica del país, por lo que se reportan cortes de electricidad tanto programados como no programados.
A causa de esto el suministro de agua, iluminación, refrigeración y las comunicaciones han sido afectadas. Asimismo se reporta escasez de combustible que afecta la red transporte, provocando largas filas en las estaciones de servicio.
Algunos negocios, hoteles y hospitales han recurrido a utilizar generadores durante los cortes de electricidad, pero es posible que los servicios no puedan mantenerse debido a la falta de combustible.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana pidió a la población tomar precauciones y prepararse ante posibles contingencias. Recomendó abastecerse de combustible, agua y alimentos, mantener el teléfono móvil con batería suficiente y estar listos para enfrentar interrupciones prolongadas.
Asimismo, reiteró la recomendación a los ciudadanos estadounidenses que residen en Cuba o que planean viajar a ese país que consideren los casos recientes en los que se ha denegado la entrada, así como el incremento de protestas organizadas por el régimen y dirigidas contra Estados Unidos.
La representación estadounidense agregó las siguientes recomendaciones:
- Revisar las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga las cuentas de redes sociales de la UNE.
- Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones.
- Mantener contacto con familiares y amigos.
- Estar alerta ante para cortes de electricidad prolongados
- Mantener los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados
- Portar linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso.
- Abastecer alimentos no perecederos y agua.
- Prepárese con métodos alternativos para satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que necesiten refrigeración, etc.).
Del mismo modo, compartió medios informativos y de ayuda para los ciudadanos:
"Inscríbase en http://step.state.gov para recibir actualizaciones de la Embajada.
Asistencia: Embajada de los Estados Unidos, La Habana, Cuba Teléfono: +(53) (7) 839-4100; fuera de horario marque 1, luego 0 Correo electrónico: acshavana@state.gov Síganos en Facebook, Instagram, y X Departamento de Estado Asuntos Consulares: 888-407-4747 o 202-501-4444".
