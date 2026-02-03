Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte; esto no implica su libertad

Avanzan investigaciones por mineros desaparecidos en Sinaloa; Fiscalía ejecuta 5 cateos y localiza pertenencias

Este martes, la Embajada de Estados Unidos en lanzó una alerta de seguridad a sus ciudadanos que se encuentran en la isla al informar del país, por lo que se reportan cortes de electricidad tanto programados como no programados.

A causa de esto el suministro de agua, iluminación, refrigeración y las comunicaciones han sido afectadas. Asimismo se reporta que afecta la red transporte, provocando largas filas en las estaciones de servicio.

Algunos negocios, hoteles y hospitales han recurrido a utilizar generadores durante los cortes de electricidad, pero es posible que los servicios no puedan mantenerse debido a la falta de combustible.

La Embajada de en La Habana pidió a la población tomar precauciones y prepararse ante posibles contingencias. Recomendó abastecerse de combustible, agua y alimentos, mantener el teléfono móvil con batería suficiente y estar listos para enfrentar interrupciones prolongadas.

Asimismo, reiteró la recomendación a los ciudadanos estadounidenses que residen en Cuba o que planean viajar a ese país que consideren los casos recientes en los que se ha denegado la entrada, así como el incremento de protestas organizadas por el régimen y dirigidas contra Estados Unidos.

La representación estadounidense agregó las siguientes recomendaciones:

  • Revisar las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga las cuentas de redes sociales de la UNE.
  • Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones.
  • Mantener contacto con familiares y amigos.
  • Estar alerta ante para cortes de electricidad prolongados
  • Mantener los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados
  • Portar linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso.
  • Abastecer alimentos no perecederos y agua.
  • Prepárese con métodos alternativos para satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que necesiten refrigeración, etc.).

Del mismo modo, compartió medios informativos y de ayuda para los ciudadanos:

"Inscríbase en para recibir actualizaciones de la Embajada.

Asistencia: Embajada de los Estados Unidos, La Habana, Cuba Teléfono: +(53) (7) 839-4100; fuera de horario marque 1, luego 0 Correo electrónico: acshavana@state.gov Síganos en Facebook, Instagram, y X Departamento de Estado Asuntos Consulares: 888-407-4747 o 202-501-4444".

