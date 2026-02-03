Más Información
Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia
Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030
Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa
“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos.
Se espera que el presidente Donald Trump promulgue de inmediato la nueva legislación, que se había visto frenada por la oposición demócrata al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, el controvertido servicio de inmigración que ha desatado la indignación después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes de este cuerpo en Minneapolis.
Lee también Demócratas piden dimisión de Kristi Noem y desmantelar ICE
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]