México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

TikTok se afianza en México como canal de negocios; amplía estrategia para Pymes

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Disparan contra vivienda de alcalde panista de Banderilla, Veracruz; PAN condena ataque armado

Estudiantes poblanos crean satélite; "Gxiba-1" vigilará al Popocatépetl desde el espacio

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos.

Se espera que el presidente Donald Trump promulgue de inmediato la nueva legislación, que se había visto frenada por la oposición demócrata al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, el controvertido servicio de inmigración que ha desatado la indignación después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes de este cuerpo en Minneapolis.

