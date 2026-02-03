La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos.

Se espera que el presidente Donald Trump promulgue de inmediato la nueva legislación, que se había visto frenada por la oposición demócrata al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, el controvertido servicio de inmigración que ha desatado la indignación después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes de este cuerpo en Minneapolis.

mcc