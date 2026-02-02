Washington. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, poco después de que el mandatario amenazara con aranceles a los países que abastecen de crudo a la isla caribeña.

“Cuba es una nación fallida y no están recibiendo ningún dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero de ningún lado. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarle petróleo”, aseveró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Repitió que Estados Unidos mantiene negociaciones con el gobierno de La Habana para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla y que cree que se está "cerca" de lograr un acuerdo que permita a los cubanos que viven en suelo estadounidense visitar de nuevo su país.

Lee también Cuba manda mensaje a Trump; se dice dispuesta a reactivar colaboración bilateral, "sin renunciar a la soberanía"

"Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento", indicó Trump.

En los últimos días, Trump, ha repetido que su Administración está en contacto con autoridades cubanas, la última vez, este mismo fin de semana.

"Estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa", dijo Trump a la prensa este domingo, justo un día después de apuntar, desde el Air Force One, que sólo con la negociación la isla podría evitar "una crisis humanitaria".

🇺🇸🇨🇺 | AHORA — Donald Trump confirma que el régimen cubano está negociando:



“Es un estado fallido. México va a dejar de enviarle petróleo. Mucha gente huyo de Cuba, vinieron en balsas en aguas infestadas de tiburones”



“Estamos tratando con los líderes cubanos en este momento.” pic.twitter.com/he8LeP2mnY — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 2, 2026

También dijo que habló con su par mexicana, Claudia Sheinbaum. “Fue muy buena. Le dije: ‘No queremos que envíen más petróleo allá’, y no están enviando nada”.

Sheinbaum negó haber hablado del tema con Trump, defendió que se seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba porque es una “decisión soberana” y que “por la vía diplomática buscar un esquema de diálogo, de comunicación, que permita que no haya una situación grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa