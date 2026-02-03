El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo del delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras la publicación por el Departamento de Justicia de una gran cantidad de documentos del caso.

"No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

Víctimas de Epstein denuncian revelación de datos personales

Los miles de archivos difundidos la semana pasada reavivaron el escándalo. Nombres como el de Elon Musk, el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, salieron a relucir.

Un tribunal deberá examinar el miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación relacionados con Epstein, después de que las damnificadas afirmaran que sus nombres no habían sido ocultados.

En una carta dirigida a los jueces, Brad Edwards y Brittany Henderson citaron un correo electrónico publicado entre los nuevos archivos "en el que se enumeraban 32 menores víctimas, con un solo nombre censurado y 31 visibles".

Otra mujer afirmó que su dirección completa había sido publicada en los archivos.

Los abogados solicitaron la "retirada inmediata" de la página web del gobierno en la que se mostraban los archivos.

La mención del nombre de alguien en los archivos de Epstein no implica, por sí misma, ninguna conducta ilícita por parte de esa persona. Sin embargo, los documentos publicados muestran algún tipo de vínculo entre el delincuente sexual o su círculo y ciertas figuras públicas que han minimizado o negado la existencia de tales lazos.

