Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Monreal exhorta a Layda Sansores a respetar división de poderes en Campeche; "afectan unidad e imagen del partido", dice

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte; esto no implica su libertad

Avanzan investigaciones por mineros desaparecidos en Sinaloa; Fiscalía ejecuta 5 cateos y localiza pertenencias

El presidente de Estados Unidos, , pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo del delincuente sexual , tras la publicación por el Departamento de Justicia de una gran cantidad de documentos del caso.

"No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente", dijo el mandatario a periodistas en la

Víctimas de Epstein denuncian revelación de datos personales

Los miles de archivos difundidos la semana pasada reavivaron el escándalo. Nombres como el de , el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, salieron a relucir.

Un tribunal deberá examinar el miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación relacionados con Epstein, después de que las damnificadas afirmaran que sus nombres no habían sido ocultados.

En una carta dirigida a los jueces, Brad Edwards y Brittany Henderson citaron un correo electrónico publicado entre los nuevos archivos "en el que se enumeraban 32 menores víctimas, con un solo nombre censurado y 31 visibles".

Otra mujer afirmó que su dirección completa había sido publicada en los archivos.

Los abogados solicitaron la "retirada inmediata" de la página web del gobierno en la que se mostraban los archivos.

La mención del nombre de alguien en los archivos de Epstein no implica, por sí misma, ninguna conducta ilícita por parte de esa persona. Sin embargo, los documentos publicados muestran algún tipo de vínculo entre el delincuente sexual o su círculo y ciertas figuras públicas que han minimizado o negado la existencia de tales lazos.

