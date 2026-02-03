EU agradece esfuerzos de Sheinbaum por el Tratado de Aguas; Rubio ve "victoria para agricultores y ganaderos estadounidenses"

Estados Unidos agradeció los esfuerzos de la presidenta de México, Claudia Sheinbau, por el Tratado de Aguas, que ve como "ejemplo de cómo el presidente Trump cumple con el pueblo estadounidense".

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, añadió que "representa una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses", a la vez que agradeció a la mandataria mexicana por "cumplir con las responsabilidades de México en virtud del Tratado del Agua de 1944".

En diciembre pasado, la Presidenta Sheinbaum afirmó que el uso de agua de otras cuencas en el norte del país para abastecer a Estados Unidos, en el marco del Tratado de Aguas, implicó sólo "afectación mínima" a los agricultores mexicanos de la franja fronteriza.

Lee también "No somos Santa Anna", dice Sheinbaum ante declaraciones de Trump

Sheinbaum explicó entonces que el gobierno federal trabajó con los gobernadores estatales para construir un esquema de “afectación mínima” en entidades del norte, como en Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chiahua y Nuevo León.

De acuerdo con un entendimiento pasado, México debía liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre y la intención de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026.

Según el tratado de 1944, EU debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y este segundo 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc