Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

“No, no es cierto”, dijo la presidenta sobre un supuesto desabasto de agua en Monterrey, Nuevo León, ante el Tratado de Aguas con Estados Unidos.

no tiene problemas, en todo caso es Tamaulipas”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional.

Indicó que su gobierno trabaja en distintos temas con : “No se ha puesto en riesgo a nadie, pero en particular quien puede llegar a tener problemas, que de por sí ya los tiene, es Tamaulipas.

Destacó la Presidenta que se trabaja en la tecnificación del riego agrícola con una inversión histórica.

