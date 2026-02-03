“No, no es cierto”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre un supuesto desabasto de agua en Monterrey, Nuevo León, ante el Tratado de Aguas con Estados Unidos.

“Nuevo León no tiene problemas, en todo caso es Tamaulipas”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional.

Indicó que su gobierno trabaja en distintos temas con Tamaulipas: “No se ha puesto en riesgo a nadie, pero en particular quien puede llegar a tener problemas, que de por sí ya los tiene, es Tamaulipas.

Lee también Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Destacó la Presidenta que se trabaja en la tecnificación del riego agrícola con una inversión histórica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr