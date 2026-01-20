Autoridades federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a José Ignacio Vega Ruiz de 49 años, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes del Cártel del Golfo y operador financiero, encargado de lavado de dinero, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.

El sujeto está relacionado con el tráfico de armas de Estados Unidos a México. En el 2023, Vega Ruiz fue acusado en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, por la importación, distribución y contrabando de varias cargas de narcóticos desde México a EU.

Posteriormente, fue acusado de conspiración, por importar y distribuir narcóticos a los Estados Unidos y gestión de una empresa criminal.

Lee también Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Actualmente es investigado también en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas. Es considerado como fugitivo de autoridades de ese país, con una orden de arresto activa del Distrito Sur de Texas.

De acuerdo a las investigaciones “Nacho Vega”, es cuñado de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador” y al momento de su detención se le aseguraron dos armas de fuego largas, cargadores y cartuchos.

El Gabinete de Seguridad informó que labores de inteligencia e investigación permitieron ubicar la zona de operación de Vega Ruiz y los efectivos coordinaron cercos de seguridad en la zona, acción que les permitió abordar a un sujeto con las características de la persona buscada.

Lee también “Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Tras corroborar su identidad, le aseguraron dos armas largas, un cargador y más de 100 cartuchos útiles, por lo que le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición, junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

En esa acción participaron elementos de la Agencia de investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) junto con Secretaría de Marina (Semar).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em