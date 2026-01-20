Más Información

México traslada a EU a 37 reos; el hermano de "El Mencho" y cabecillas de los Beltrán Leyva y Cártel del Pacífico, entre ellos

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

EU advierte a la Unión Europea que no use su "bazuca comercial"; Jamieson Greer dice que "no sería prudente"

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

El enviado comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió a los países europeos que "no sería prudente" recurrir a su mecanismo de defensa económica, la llamada "", para responder a la amenaza de Donald Trump de tomar el control de .

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a usar el instrumento contra la coerción de la Unión Europea (UE) después de que Trump amenazara con aplicar aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos que se oponen a su plan sobre el territorio ártico.

"Cada país hará lo que sea mejor para sus intereses nacionales", declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a un pequeño grupo de periodistas en la cumbre de Davos.

"Y eso tiene consecuencias naturales", afirmó, añadiendo que recurrir al instrumento contra la coerción "no sería prudente", haciéndose eco de lo que dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El objetivo de la "bazuca" es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas. Foto: iStock
El objetivo de la "bazuca" es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas. Foto: iStock

Unión Europea baraja usar su "bazuca comercial" con EU

La Unión Europea nunca ha recurrido a este instrumento, cuyo objetivo es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas.

Algunos responsables europeos quieren negociar con Estados Unidos mientras que otros instan a la UE a plantar cara al "chantaje" sobre Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump argumenta que "necesita" esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

