Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Previo a su llegada a Davos, Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial, el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó el tono de su enfrentamiento con Europa por el tema de Groenlandia.

En su red Truth Social, Trump se dedicó a filtrar mensajes de líderes mundiales elogiándolo, críticas a Reino Unido y hasta una foto hecha con inteligencia artificial donde se muestra "conquistando" el territorio danés.

“Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. ¡No hay vuelta atrás! En eso, todo el mundo está de acuerdo”, escribió Trump.

Añadió que "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de ello se debe a la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas durante mi primer mandato, una reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única POTENCIA que puede garantizar la PAZ en todo el mundo, y lo hacemos, sencillamente, a través de la FUERZA".

Luego, posteó mensajes enviados por figuras como Mark Rutte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el presidente francés, Emmanuel Macron, elogiando sus políticas.

"Mi querido amigo. Estamos completamente en línea con Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo sobre Groenlandia. Construyamos grandes cosas". En el mensaje, Macron le propone a Trump una reunión después de Davos en París. También le propone cenar el jueves en París, antes de que el estadounidense regrese a Washington.

Más tarde, Trump posteó una foto realizada con inteligencia artificial donde aparece con una bandera estadounidense, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, y un letrero que dice: "Groenlandia. Territorio estadounidense. 2026".

También criticó a Reino Unido por el acuerdo alcanzado en 2025 con Mauricio sobre el futuro de las islas Chagos, un disputado archipiélago al que pertenece Diego García.

"De manera impactante, nuestro 'brillante' aliado de la OTAN, Reino Unido, está planeando ceder la isla de Diego García, sitio de una base militar estadounidense vital, a Mauricio, y hacerlo por NINGUNA RAZÓN. No hay duda de que China y Rusia se han dado cuenta de este acto de total debilidad. Hay Potencias Internacionales que sólo reconocen LA FUERZA, y es por eso que Estados Unidos, bajo mi liderazgo, es, después de solo un año, respetado como nunca antes", escribió.

"Reino Unido está cediendo un territorio extremadamente importante y es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es otra en la larga lista de razones de Seguridad Nacional por las que Groenlandia tiene que ser adquirida. Dinamarca y sus aliados europeos tienen que HACER LO CORRECTO", añadió.

Luego tocó el turno a Rutte. Trump filtró un mensaje donde el secretario general de la OTAN le dice: "Sr. Presidente, querido Donald: Lo que lograste hoy en Siria es increíble. Usaré mis participaciones con los medios en Davos para subrayar tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania. Estoy comprometido a encontrar un modo de avanzar en Groenlandia. No puedo esperar a verte. Tuyo, Mark".

Groenlandia, Venezuela y Canadá, "territorios de EU", según Trump

Además, Trump posteó una foto manipulada con IA en la que aparece en el Salón Oval con líderes europeos y un mapa. La reunión en efecto ocurrió durante las discusiones sobre el futuro de Ucrania.

Sin embargo, en el fondo aparece un mapa donde todo el norte del continente americano aparece cubierto con la bandera estadounidense, extendiéndose sobre Canadá. Y en el sur, Venezuela también aparece cubierto por la bandera de Estados Unidos. Originalmente, en la foto había un mapa de Ucrania.

Los posteos se producen en un momento de tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esta última defiende que Groenlandia es territorio danés y que así debe quedarse.

Trump defiende que el territorio debe ser suyo y alega que existe el riesgo de que China o Rusia se queden con él.

Los europeos han señalado que se pueden elevar las medidas de seguridad, los despliegues de los países de la alianza atlántica, para proteger el territorio. Pero el mandatario estadounidense considera que no es suficiente.

Trump anunció un arancel del 10% a los países europeos que se opongan a sus deseos de quedarse con Groenlandia. La Unión Europea ha prometido una respuesta "firme".

