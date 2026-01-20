Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”

Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Europa debe responder si EU inicia guerra comercial por Groenlandia: primera ministra de Dinamarca; "estamos obligados a hacerlo"

Europa debe responder si EU inicia guerra comercial por Groenlandia: primera ministra de Dinamarca; "estamos obligados a hacerlo"

Venezuela tilda de "fake" el mapa compartido por Trump; países de América aparecen con bandera de EU

Venezuela tilda de "fake" el mapa compartido por Trump; países de América aparecen con bandera de EU

Previo a su llegada a Davos, Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial, el presidente estadounidense, , elevó el tono de su enfrentamiento con por el tema de .

En su red Truth Social, Trump se dedicó a filtrar mensajes de líderes mundiales elogiándolo, críticas a Reino Unido y hasta una foto hecha con donde se muestra "conquistando" el territorio danés.

“Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. ¡No hay vuelta atrás! En eso, todo el mundo está de acuerdo”, escribió Trump.

Lee también

Añadió que "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de ello se debe a la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas durante mi primer mandato, una reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única POTENCIA que puede garantizar la PAZ en todo el mundo, y lo hacemos, sencillamente, a través de la FUERZA".

Luego, posteó mensajes enviados por figuras como Mark Rutte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte () y el presidente francés, Emmanuel Macron, elogiando sus políticas.

"Mi querido amigo. Estamos completamente en línea con Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo sobre Groenlandia. Construyamos grandes cosas". En el mensaje, Macron le propone a Trump una reunión después de Davos en París. También le propone cenar el jueves en París, antes de que el estadounidense regrese a Washington.

Más tarde, Trump posteó una foto realizada con inteligencia artificial donde aparece con una bandera estadounidense, acompañado por el secretario de Estado, , y el vicepresidente JD Vance, y un letrero que dice: "Groenlandia. Territorio estadounidense. 2026".

También criticó a Reino Unido por el acuerdo alcanzado en 2025 con Mauricio sobre el futuro de las islas Chagos, un disputado archipiélago al que pertenece Diego García.

"De manera impactante, nuestro 'brillante' aliado de la OTAN, Reino Unido, está planeando ceder la isla de Diego García, sitio de una base militar estadounidense vital, a Mauricio, y hacerlo por NINGUNA RAZÓN. No hay duda de que China y Rusia se han dado cuenta de este acto de total debilidad. Hay Potencias Internacionales que sólo reconocen LA FUERZA, y es por eso que Estados Unidos, bajo mi liderazgo, es, después de solo un año, respetado como nunca antes", escribió.

"Reino Unido está cediendo un territorio extremadamente importante y es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es otra en la larga lista de razones de Seguridad Nacional por las que Groenlandia tiene que ser adquirida. Dinamarca y sus aliados europeos tienen que HACER LO CORRECTO", añadió.

Lee también

Luego tocó el turno a Rutte. Trump filtró un mensaje donde el secretario general de la le dice: "Sr. Presidente, querido Donald: Lo que lograste hoy en Siria es increíble. Usaré mis participaciones con los medios en Davos para subrayar tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania. Estoy comprometido a encontrar un modo de avanzar en Groenlandia. No puedo esperar a verte. Tuyo, Mark".

Groenlandia, Venezuela y Canadá, "territorios de EU", según Trump

Además, Trump posteó una foto manipulada con IA en la que aparece en el Salón Oval con líderes europeos y un mapa. La reunión en efecto ocurrió durante las discusiones sobre el futuro de Ucrania.

Sin embargo, en el fondo aparece un mapa donde todo el norte del continente americano aparece cubierto con la bandera estadounidense, extendiéndose sobre Canadá. Y en el sur, Venezuela también aparece cubierto por la bandera de Estados Unidos. Originalmente, en la foto había un mapa de Ucrania.

Los posteos se producen en un momento de tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esta última defiende que Groenlandia es territorio danés y que así debe quedarse.

Trump defiende que el territorio debe ser suyo y alega que existe el riesgo de que China o Rusia se queden con él.

Los europeos han señalado que se pueden elevar las medidas de seguridad, los despliegues de los países de la alianza atlántica, para proteger el territorio. Pero el mandatario estadounidense considera que no es suficiente.

Trump anunció un arancel del 10% a los países europeos que se opongan a sus deseos de quedarse con Groenlandia. La Unión Europea ha prometido una respuesta "firme".

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales

Pasaporte mexicano. Foto: Chat GPT

Requisitos, costo y citas para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé en 2026

Las Vegas. iStock/ ALFSnaiper

5 experiencias imperdibles que puedes vivir este 2026 en Sphere de Las Vegas

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS