Más Información

EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera

EU pide a Sheinbaum empatía por agentes fallecidos; "valdría la pena, considerando todo lo que hacemos", dice vocera

Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH

Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH

Agentes de EU nunca han participado en ninguna acción federal en campo: Harfuch; mañana, reunión Sheinbaum-Maru, dice

Agentes de EU nunca han participado en ninguna acción federal en campo: Harfuch; mañana, reunión Sheinbaum-Maru, dice

"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa

"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa

Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan

Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan

Desmantelan red de huachicol con operación en Hidalgo y Edomex; extraía hasta millón y medio de litros de hidrocarburo, revela Harfuch

Desmantelan red de huachicol con operación en Hidalgo y Edomex; extraía hasta millón y medio de litros de hidrocarburo, revela Harfuch

El informó que Edgardo del Rincón será su nuevo director general a partir del 1 de junio de 2026. El nombramiento también incluye la dirección del Banco Nacional de México, con lo que concentrará la conducción operativa del grupo financiero.

Del Rincón sustituir a , quien llevó la dirección del grupo por más de 7 años.

De acuerdo con Banamex, Del Rincón cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector bancario. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey y recibió en 2025 el Premio al Mérito EXATEC. Inició su carrera en 1985 dentro de la propia institución, donde ocupó cargos como director de Tarjetas de Crédito, director corporativo de Crédito al Consumo y director general de Banca de Consumo.

Lee también

La institución señaló que, bajo su gestión en esas áreas, los negocios de tarjetas, préstamos personales y adquirencia se posicionaron en el mercado mexicano con un enfoque en crecimiento, innovación y eficiencia operativa. También destacó su experiencia en segmentos como banca comercial, patrimonial, empresarial e institucional .

Antes de este nombramiento, Del Rincón se desempeñó como director general de BanBajío desde 2019. Según Banamex, durante su gestión la institución fortaleció su enfoque en el financiamiento al sector productivo, particularmente a pequeñas y medianas empresas, y consolidó su presencia como intermediario financiero en el desarrollo regional .

Banamex agregó que el directivo ha participado en distintos organismos del sistema financiero, como consejero de Visa para Latinoamérica y presidente de la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México, así como del consejo del Buró de Crédito. Asimismo, indicó que su perfil está vinculado con la implementación de estrategias de transformación digital, modernización del sistema bancario e inclusión financiera .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]