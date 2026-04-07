La falta de medidas para fortalecer los ingresos públicos debilita la credibilidad de una posible estabilización de la deuda en México, advirtió Banamex.

Al analizar los Precriterios Económicos 2027 enviados la semana pasada por el gobierno federal, el banco señaló que la estrategia de la Secretaría de Hacienda se basa principalmente en recortes al gasto, lo que sería insuficiente para evitar que la deuda continúe aumentando como proporción del PIB.

Banamex estimó que el déficit amplio se ubicará en 4.3% del PIB en 2026 y en 4.6% en 2027, por encima de lo previsto por el gobierno. En ese escenario, la deuda neta alcanzaría 54.9% del PIB en 2026 y 56.2% en 2027, manteniendo una trayectoria ascendente.

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El análisis también advirtió que los ingresos públicos serán menores a lo anticipado. Para 2027, se proyecta que se ubiquen en 22.2% del PIB, afectados por menores ingresos petroleros, una apreciación cambiaria y una menor recaudación en impuestos como el IEPS.

Banamex consideró que el ajuste fiscal propuesto descansa de forma desproporcionada en la reducción del gasto. Sin embargo, señaló que un recorte de esa magnitud enfrenta limitaciones por rigideces presupuestarias, compromisos legales y presiones demográficas.

Ven falta de estrategia para incrementar los ingresos

En este contexto, Banamex prevé que el gasto termine siendo mayor al planteado por Hacienda, lo que implicaría déficits más elevados a los estimados oficialmente.

Asimismo, advirtió que la trayectoria de consolidación fiscal podría perder consistencia, lo que deterioraría la percepción sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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El reporte añadió que la ausencia de una estrategia para incrementar los ingresos refuerza la percepción de que el ajuste fiscal no es estructural.

De acuerdo con Banamex, este entorno podría reducir el margen de maniobra ante choques económicos y elevar los riesgos para la calificación crediticia soberana.

El banco recalcó que, sin un fortalecimiento de los ingresos, la estabilización de la deuda enfrenta limitaciones importantes en términos de credibilidad.

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