Un aumento de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) por encima de la mediana de la calificación ‘ BBB', así como la ausencia de planes creíbles para estabilizarla, podría eventualmente presionar la calificación de grado de inversión de México, advirtió Fitch Ratings.

“Este no es un riesgo inminente según las proyecciones base de Fitch. Esto podría ocurrir antes si se produjeran impactos inesperados y significativos en el crecimiento y las finanzas públicas. Un crecimiento más sólido derivado de un resultado favorable del T-MEC u otros acontecimientos podrían reducir estos riesgos”, indicó la agencia.

En un análisis sobre perspectivas de la deuda de América Latina, explicó que los compromisos del gobierno de México aumentaron 3 puntos porcentuales y llegaron a 54.5% del PIB en 2025, por una posición fiscal débil y una operación en la que el gobierno absorbió parte de los pasivos de Pemex.

“Esto fue neutral para la deuda pública federal bruta reportada por el gobierno, dado que esta también incluye a Pemex, por lo que aumentó solo 1.8 puntos porcentuales, hasta 55.9%. Sin embargo, Fitch espera que ambas métricas converjan con la mediana de la calificación ‘BBB’ de 57% este año”.

Añadió que el gobierno redujo el déficit de 5.7% en 2024 a 4.8% en 2025, o 4.3% neto de la liquidación extraordinaria de atrasos de proveedores de Pemex, con recortes a la inversión y alzas en recaudación fiscal.

“Una mayor consolidación será más difícil sin una reforma fiscal. La factura de intereses será aliviada por la caída de costos de la deuda interna. Sin embargo, el gasto primario tiene presiones”, alertó.

Recordó que las pensiones enfrentan un crecimiento inercial y lograr mayores avances en la recaudación de impuestos resultaría más difícil.