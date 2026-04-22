La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y con ello las expectativas sobre lo que ocurrirá comienzan a aterrizarse.

Por ejemplo, aunque el gobierno dice que llegarán al país 5 millones de personas, es una cifra “inflada” y “no es bueno generar falsas ilusiones”, porque realmente, los expertos en el sector turismo y los hoteleros saben que la realidad es que nos visitarán de 280 mil a 300 mil, dijo el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

Durante la videoconferencia de Ipsos “Más allá de la Cancha”, El impacto del Mundial en México a través de los ojos de los ciudadanos, De la Madrid expuso que este es un momento para promover al país, para vender la marca que somos, pero “hablemos con la verdad”.

Lee también Samuel García asegura que Nuevo León está en el mejor momento y listo para el Mundial; realiza recorrido por el nuevo Cuartel de Fuerza Civil

El mundial si bien es “una gran oportunidad, implica una responsabilidad tenemos que ser un gran anfitrión...el mundo nos va a estar viendo, porque es un evento de promoción, no solamente tiene impacto económico...dará una visibilidad al país”.

Preocupa el tema de la inseguridad porque “hay grupos que no han estado suficientemente atendidos, muchos de estos grupos han estado avisando , advirtiendo, de que nos vemos en el mundial, si no les hace caso nos vemos en el mundial” por eso, sugirió al gobierno atender esos temas para disminuir conflictos.

Mexicanos apoyan a la selección, les preocupa inseguridad

El Mundial de Futbol 2026 implica una “gentrificación” porque en la encuesta hecha por Ipsos, “Copa Mundial 2026, La voz de los mexicanos” se revela que solamente el 19% de los encuestados dice que podrá asistir a la inauguración o a algún partido en alguno de los tres países de Norteamérica, el resto dijo que no podrá ir.

Para el CEO de Ipsos en México, Jorge Vargas, eso muestra una gentrificación del futbol, porque están los aficionados que viven el evento en los estados y aquellos que no podrán ir porque “con la condición económica actual es muy difícil acceder con esos precios”.

Aficoonados del futbol a bordo de una camioneta listos para el Mundial 2026 / Imagen creada con IA

Vargas dijo que mientras en Estados Unidos el tema de preocupación por el Mundial es la presencia de personal de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), en México el punto que más preocupa es la inseguridad.

Añadió que el 79% dice que la delincuencia común es el principal problema, el 74% considera que es el crimen organizado.

Fanáticos o nada fanáticos

El senior Business Director de Ipsos en México, Fernando Álvarez Kuri, dijo que el 79% de los mexicanos afirma que apoyará a la selección mexicana, en tanto que Brasil obtuvo el 3%.

Explicó que el 44% se considera muy aficionado del futbol y un 22% fanático, 16% se declara neutral, 6% poco fanático y el 12% nada fanático.

Lee también CNTE perfila huelga nacional en pleno Mundial 2026; Ceteg acusa falta de acuerdos

Sobre el seguimiento de este evento deportivo, 57% dijo que solo consume torneos relevantes donde participa México, como el Mundial y la Copa Oro, frente a un 25% que sigue todos los partidos y un 18% que no mostró interés.

Respecto a la intención de ver en los estadios los partidos en nuestro país, el 52% de los entrevistados señaló que no acudirá a ningún encuentro, aunque si tenía interés en verlos directamente dijo que los altos precios de los boletos no se lo permitieron.

De los que dijeron que verán el partido, 57% dijo que lo harán por TV abierta, 50% por TV de paga y 39% por streaming.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc