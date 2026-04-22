Para asegurar la mejor coordinación operativa durante el Mundial 2026, el gobernador Samuel García presentó la primera etapa de pisos disponibles del Nuevo Cuartel de Fuerza Civil para el monitoreo del calendario del evento internacional.

Acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; el mandatario subrayó que para el total control y protección de la población, las reuniones relacionadas a FIFA se realizarán en el nuevo edificio.

Detalló que en un inicio las reuniones van a ser semanales, los días miércoles, y cuando empiece el mundial, el 11 de junio, van a ser diarias.

“Nuevo León está sin duda en su mejor momento, es el mejor de los últimos 16 años y estamos en total coordinación. Estamos aquí todas las autoridades listas para este evento”, resaltó.

Foto: Gobierno de Nuevo León

García Sepúlveda agregó que con la instalación del C5 en el nuevo edificio se podrán concentrar cámaras, inteligencia, y estrategias relacionadas con la seguridad del Mundial en un solo centro.

Durante la presentación, las autoridades estatales recorrieron los pisos concluidos para el monitoreo FIFA 2026, como el nivel 02 donde se ubicará la Oficialía de Partes y Centro Integral de Atención a la Mujer, el nivel 5 del área de Comunicación y Prensa, además del nivel 10 en el que estará el C5.

Asimismo, se desplazaron por el nivel 18 correspondiente a la Oficina del Secretario de Seguridad y por último, las autoridades se trasladaron al nivel 6 en el que se encuentra la Sala Polivalente en donde se llevó a cabo la Mesa de Seguridad, finalizando

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afcl