La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, emitió una recomendación hacia el DIF Nuevo León por un posible caso de abuso sexual infantil ocurrido el 14 de diciembre de 2022.

En la recomendación 147/2025, determinó que el DIF Nuevo León debe aceptar y cumplir con sus obligaciones en este caso, así como dar seguimiento a las denuncias correspondientes contra personas servidoras públicas relacionadas.

En un boletín, la CNDH señaló que un familiar de la víctima presentó una queja en contra de las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya que el menor de edad fue presunto objeto de abuso sexual.

De acuerdo con la denuncia, la persona implicada en los hechos tuvo una interacción inapropiada con el niño, ya que le fueron encontradas conversaciones e imágenes inadecuadas en una tablet.

Tras las acusaciones, la persona fue despedida de sus labores, sin que la dependencia realizara las indagatorias correspondientes y fincara responsabilidades por el posible abuso sexual.

CNDH emite recomendación al DIF de Nuevo León por posible abuso sexual infantil en 2022. Foto: Especial

Según la CNDH, el 31 de mayo de 2024 la Comisión Estatal dirigió al DIF de Nuevo León la recomendación mencionada. Sin embargo, debido a la falta de atención, la dio por no aceptada y dio aviso al Congreso neolonés, solicitando su colaboración para llamar a comparecer a dicha dependencia.

Ante los hechos, familiares del menor de edad presentaron un Recurso de Impugnación. Posteriormente, el 24 de febrero de 2025 la Comisión Estatal remitió el caso a la Comisión Nacional, la cual dictaminó que el DIF Nuevo León fue incongruente por no aceptar la recomendación.

“Esta situación reproduce y agrava la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, pues implica que las citadas autoridades mantienen omisiones de actuar conforme a derecho y de garantizar la tutela efectiva a las víctimas, puesto que su respuesta negativa limita la posibilidad de acceder a la reparación del daño”, subrayó la Comisión Nacional.

En consecuencia, exigió la aceptación total de la Recomendación y el seguimiento de la denuncia administrativa contra los implicados.

